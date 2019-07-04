Tod`s и Альбер Эльбаз знают секрет счастья

Tod`s выпустили новую капсульную коллекцию, созданную в сотрудничестве с дизайнером Альбером Эльбазом. Этот проект можно считать началом камбэка Эльбаза — в 2015 году он объявил о своем уходе из легендарного дома Lanvin, где проработал 14 лет. Новая капсула получила название «Счастливые моменты Tod`s от Альбера Эльбаза» (Tod`s Happy Moments by Alber Elbaz).

Альбер Эльбаз внес собственное видение в дизайн знаковых моделей бренда. В коллекцию вошли мокасины, балетки, лоферы с резиновыми шипами на подошве, вдохновленные классикой от Tod`s, сумки с логотипом. При создании капсулы Эльбаз использовал неопрен для эффекта технологичности, а также материалы с металлическим блеском.

Коллаборация Alber Elbaz x Tod`s появится в России в ЦУМе в июле.