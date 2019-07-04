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Прокурор Тюменской области получил должность в Санкт-Петербурге

Прокурор Тюменской области Владимир Владимиров назначен на аналогичную должность в Северо-Западной транспортной прокуратуре (Санкт-Петербург). Указ о назначении подписал президент РФ Владимир Путин. Как сообщили в ведомстве, исполняющим обязанности прокурора области назначен первый заместитель Владимира Владимирова Руфат Биктимеров.

Владимир Владимиров родился в 1960 году в селе Нижнее Биктимирово Алькеевского района Татарской АССР. В 1982 окончил дневного отделение юридического факультета Казанского государственного университета. С 2005 по 2007 занимал должность заместителя прокурора Санкт-Петербурга. С 2007 года назначен прокурором Тюменской области. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени, знаками отличия  «Почетный работник прокуратуры РФ», «За верность закону» I степени, «Заслуженный юрист Республики Татарстан».

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