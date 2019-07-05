Смелее, больше, длиннее

В Париже завершилась неделя от кутюр сезона осень-зима 2019–2020. Виржини Виар показала свою дебютную минималистичную коллекцию для Chanel, Jean-Paul Gaultier отказался от меха в пользу его оптических иллюзий, а Giambattista Valli предпочел манекены реальным манекенщицам. По количеству задействованных украшений, как всегда, лидирует Giorgio Armani Prive, Viktor & Rolf и Guo Pei сделали украшения из тех же материалов, что и наряды, а Ulyana Sergeenko осталась верна рубинам и жемчугу Faidee, с которыми работает уже несколько лет подряд.