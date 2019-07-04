В Саратове обвиненные в 19 мошенничествах полицейские получили условные сроки

Двое бывших полицейских мобильного батальона ППСП УМВД по Саратову признали вину в 19 эпизодах мошенничества, 14 из которых они совершили сообща. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК.

Преступления были совершены в период с января 2016-го по декабрь 2017 года. По мнению следствия, стражи порядка забирали у задержанных за административные правонарушения лиц и граждан, которые были доставлены в отдел для установления личности, мобильные телефоны и документы и с помощью приложения «Мобильный банк» похищали у них денежные средства. В одном из случаев они также похитили наличные. Общая сумма ущерба составила 49,9 тыс. руб.

Экс-полицейские приговорены к двум годам лишения свободы условно с аналогичным испытательным сроком.

Из правоохранительных органов они уволены.

Марина Ковалева