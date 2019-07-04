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Ответственность зернового терминала КСК под защитой «АльфаСтрахование»

Краснодарский филиал «АльфаСтрахование» заключил договор страхования ответственности оператора транспортного терминала АО «КСК», страховая сумма составила 618 млн руб.

АО «Зерновой терминал КСК» – глубоководный зерновой терминал компании DeloPorts мощностью 3,5 млн тонн в год, осуществляющий перевалку грузов в порту Новороссийска. Технические возможности терминала позволяют принимать суда типов Supramax и Panamax суммарной массой до 55 тыс. тонн. КСК осуществляет перевалку на шести причалах, четыре из которых находятся в собственности.

Под защитой «АльфаСтрахование» жизнь, здоровье и имущество третьих лиц при хранении и транспортировке грузов через зерновой терминал КСК. Также застрахована ответственность за гибель, повреждение или утрату груза, ошибки и упущения без повреждения груза.

«Опыт «АльфаСтрахование» позволяет предоставить надежную защиту ответственности крупного портового терминала. За последние несколько лет DeloPorts стал нашим постоянным клиентом, – говорит Артура Куропатко, заместитель директора ЮРЦ «АльфаСтрахование» по корпоративным продажам. – В случае непредвиденных обстоятельств мы оперативно урегулируем убыток и произведем выплату».

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