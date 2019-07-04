Пензенским застройщикам обещают обеспечить «безболезненный» переход на новые условия работы

В Пензенской области с помощью счетов эскроу планируется проводить работы на 12 проектах семи застройщиков. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев по итогам селекторного совещания под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

На сегодняшний день в регионе с привлечением денежных средств по договорам долевого участия строится 65 проектов, которые возводят 37 застройщиков.

Иван Белозерцев призвал чиновников «помочь застройщикам адаптироваться и обеспечить строительной отрасли безболезненный переход на новые условия».

Иван Сергеев