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Пензенским застройщикам обещают обеспечить «безболезненный» переход на новые условия работы

В Пензенской области с помощью счетов эскроу планируется проводить работы на 12 проектах семи застройщиков. Об этом заявил губернатор Иван Белозерцев по итогам селекторного совещания под председательством министра строительства и ЖКХ РФ Владимира Якушева.

На сегодняшний день в регионе с привлечением денежных средств по договорам долевого участия строится 65 проектов, которые возводят 37 застройщиков.

Иван Белозерцев призвал чиновников «помочь застройщикам адаптироваться и обеспечить строительной отрасли безболезненный переход на новые условия».

Иван Сергеев


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