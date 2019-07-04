Украина готовится к «дематюкации»

Украина может запретить русский мат. В Верховную раду поступил законопроект, предлагающий наказывать за использование нецензурной лексики. Эта норма касается выступлений. По мнению автора документа, причин много. С одной стороны, публичные люди должны уметь выражать свои мысли цензурно. С другой стороны, использование русских слов противоречит национальным интересам Украины, считает местный депутат. Часто ли украинские политики используют бранные слова? И на что их предлагают заменить? С подробностями — Владислав Викторов и Анна Пестерева.

Никаких больше крепких выражений с трибуны Верховной рады. Если законопроект примут, парламентарии станут едва ли не главными нарушителями в стране, ведь в пылу жарких споров они не привыкли сдерживать эмоций. Во время прямых трансляций депутаты неоднократно поминали друг друга недобрым словом. Один из ярких примеров — обращение лидера «Радикальной партии» Олега Ляшко к Владимиру Гройсману, который на тот момент был председателем Верховной рады.

Отказ от обсценной лексики получил на Украине официальное название — «дематюкация мовы». И, похоже, этот процесс будет непростым. Порой государственные деятели во время публичных выступлений оказываются на грани дозволенного. Во время заседания в Верховной раде представитель президента Ирина Луценко начала читать доклад, но в процессе поняла, что взяла не тот документ. Реакция на эту оплошность была моментальной. Автор законопроекта о противодействии сквернословию, депутат от «Блока Петра Порошенко» Ольга Богомолец считает, что русский мат из уст государственных деятелей — это еще и предательство национальных интересов. И в этом смысле документ продолжает логику закона об украинском языке, который ограничивает использование русской речи.

Но с принятием спорной инициативы обвинить в предательстве можно будет кого угодно. Несколько лет назад на заседании Национального совета реформ между главой МВД Арсеном Аваковым и губернатором Одесской области Михаилом Саакашвили завязался спор. Оппоненты перешли на личности. Президент Петр Порошенко успокоить участников перепалки не смог, пришлось прервать заседание.

Законопроект о мате все-таки делает исключение для художественных фильмов. Иначе бы вне закона оказалось даже творчество президента Владимира Зеленского. Он в образе Василия Голобородько в сериале «Слуга народа» ругал власть на чем свет стоит.

Автор законопроекта Ольга Богомолец считает, что «примитивная, грязная» ругань пришла в страну из русской культуры. Вместо нецензурной брани она предложила использовать другие выражения, например, «чтобы тебя беда постигла» или «как бы тебя дождь намочил». По мнению депутата, это исконно украинские ругательства. Но с точки зрения филологии не все так просто, замечает лингвист Александр Долгенко: «Где-то в XVI веке начали расходиться территориальные диалекты, на основе которых потом сформировались великорусский, малорусский, белорусский языки. А возраста русского мата гораздо больше.

При этом мне трудно себе представить, что человек, которому на ногу упадет кирпич, скажет на чистом украинском: “О, боже, как я был неловок”».

Если депутаты поддержат инициативу, за каждое грубое слово они и другие политические деятели заплатят штраф, который в пересчете на рубли может составить 20 тыс. А для злостных матершинников предусмотрен административный арест до 15 суток.

В России также запрещено нецензурно выражаться в общественных местах, а также использовать брань в публикациях СМИ и кино. Поправки были приняты в 2014 году. В частности, фильм, содержащий мат, не получает прокатного удостоверения.