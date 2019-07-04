КамАЗ откроет производство электробусов в Москве

КамАЗ создаст в Москве производство электробусов, а также электрокомпонентов к ним. Соответствующие соглашения подписали генеральный директор организации Сергей Когогин и мэр города Сергей Собянин. В проект будет вложено около 1 млрд руб.

Для этого компания откроет инженерно-производственный центр на территории Сокольнического вагоноремонтно-строительного завода, рассчитанный примерно на 3,5 тыс. рабочих мест. Он будет выпускать не менее 500 электробусов в год.

Помимо этого на территории завода откроется центр инновационных разработок, который будет работать над повышением качества пассажирского электрического транспорта. Среди будущих разработок — устройства электронной и электросиловой архитектуры, батареи и зарядные станции.