РЖД предложили перевозить грузовики из Краснодара в Сочи на поездах

Во втором полугодии 2019 года планируется запустить проект по организации перевозки в Сочинском направлении большегрузных автомобилей из Краснодара на специальных контрейлерных платформах. Время доставки в пути составит порядка восьми часов. Об этом сообщил в ходе транспортно-логистической конференции «PRO//Движение.Юг», проходящей в Ростове-на-Дону, начальник СКЖД Владимир Пястолов.

По его словам, для владельца груза будет выстроена понятная логистика, поскольку поезд курсирует по расписанию. Это, по мнению начальника СКЖД, очень важно при перевозке скоропортящихся продуктов.

На сегодня железная дорога предлагает такие перевозки на участке Краснодар-Сортировочный – Адлер. Подготовка проекта связана с увеличением числа отдыхающих на черноморских курортах и, как следствие, ростом потока легковых автомобилей на единственной трассе от Краснодара до Сочи. Кроме того, рост турпотока обеспечивает рост потребления продуктов питания и ведет к увеличению количества грузового автотранспорта. Контрейлерные перевозки позволят разгрузить дороги на побережье, снизить уровень аварийности, загрязнения атмосферы и разрушения дорожного полотна.

Большегрузы планируется закреплять на платформах с помощью быстросъемных упоров. «Данные платформы имеют более низкий уровень пола, в связи с чем в Европе такие перевозки называют "Бегущее шоссе"», - сообщили в СКЖД.

Василий Хитрых