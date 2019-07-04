Мэрия признала законным разрешение на установку медиафасада на ТЦ «Айсберг»

Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми частично исполнил предупреждение Пермского УФАС, касающееся медиафасада, размещенного на торговом центре «Айсберг». Об этом сообщает пресс-служба УФАС. Ранее мэрия выдала разрешение на установку медиафасада, а спустя некоторое время аннулировала это разрешение, аргументировав свои действия тем, что рекламная конструкция не соответствует понятию «медиафасада», также предпринимателю было выдано предписание о демонтаже конструкции.

«Департамент экономики и промышленной политики администрации Перми отменил аннулирование разрешения на установку и эксплуатацию рекламной конструкции, подтверждающие документы поступили в управление», - сообщил руководитель Пермского УФАС Александр Плаксин.

Предписание о демонтаже рекламной конструкции при этом не было отозвано. По мнению администрации города, конструкция не соответствует согласованному ранее проекту размещения и понятию медиафасада, которое было закреплено в актуализированной редакции, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ.

Поскольку предупреждение не было исполнено в полном объеме, в настоящее время решается вопрос о возбуждении антимонопольного дела по признакам нарушения ч. 1ст. 15 Закона о защите конкуренции. Пермское УФАС дополнительно запросит проектную документацию на размещение конструкции и проанализирует ее на соответствие понятию медиафасада, закрепленному в СНиПе. В случае если нарушение действующего законодательства подтвердится, должностные лица, нарушившие его, будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, медиафасад на здании «Айсберга» был установлен в декабре прошлого года. Его площадь 228 кв. м, время трансляции — круглосуточно. Оператором конструкции является Mind Media Group из Казани. После проведенной в марте проверки ДЭПП обнаружил нарушения и предписал демонтировать рекламную конструкцию. По результатам обследования специалистами департамента выявлено, что конструкция не является светопрозрачной и по внешним признакам определяется как светодиодный экран. В адрес собственников здания направлено требование расторгнуть договор с владельцем РК и произвести демонтаж, заявили тогда в мэрии.