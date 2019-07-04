Мэрию Тобольска оштрафовали за разрытый скотомогильник с сибирской язвой

Тобольский районный суд (Тюменская область) подтвердил правомерность штрафа властям Тобольска за нарушение ветеринарно-санитарных правил содержания сибиреязвенного скотомогильника, расположенного на берегу реки Иртыш в центре Тобольска. Об этом сообщили в управлении Россельхознадзора по Тюменской области, Ямало-Ненецкому и Ханты-Мансийскому автономным округам. Мэрия пыталась отменить решение суда. Однако постановление оставили в силе, снизив штраф с 600 до 500 тыс. руб.

В ходе проверки специалисты управления выяснили, что у скотомогильника нет необходимого ограждения, курган разрыт, а рунт с остатками стеклянных флаконов, химических колб, шерсти животных вынесен за пределы скотомогильника и рассыпан по береговой линии реки Иртыш.

В пресс-службе мэрии пояснили, что скотомогильник разрыли осенью 2018 года во время благоустройства набережной Иртыша. Весной 2019 года администрацией проводились профилактические мероприятия, после которых Россельхознадзор и обнаружил нарушения. «Могильник не разрыт. Никакой угрозы для здоровья населения он не представляет»,— пояснили в мэрии.

Зинаида Орманж