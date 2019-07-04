Цена готового бизнеса в Казани за год увеличилась на треть

Средняя цена готового бизнеса в Казани во втором квартале 2019 года по сравнению с тем же периодом прошлого года выросла на 32%, до 3,17 млн руб., такие данные приводит сервис объявлений «Авито». Казань заняла третье место по росту стоимости готового бизнеса, уступив только Тольятти (+35%) и Воронежу (+37%).

В среднем по России стоимость работающих компаний, наоборот, снизилась на 8%. Самая низкая средняя цена зафиксирована в Ульяновске — 1,12 млн руб.

На 9% также вырос спрос на покупку работающих предприятий. Жители Казани интересуются больше всего компаниями из сфер услуг, торговли и общепита — на них пришлось 32%, 25% и 20% всех запросов, соответственно. Наименьшим спросом пользуются предприятия, связанные с сельским хозяйством и строительством — 2% и 1% запросов.

“Ъ-Казань”