Автобус Ростов-на-Дону — Ялта попал в аварию в Краснодарском крае

В ночь с 3 на 4 июля в станице Анастасиевской Славянского района произошла авария рейсового автобуса Ростов-на-Дону — Ялта, за медицинской помощью обратились пять человек, сообщили “Ъ-Юг” в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.

По данным полиции, около полуночи водитель автобуса, следовавшего в Крым, допустил столкновение с прицепом грузовой машины. Всего в автобусе было 32 человека, двое госпитализированы, пятерым оказана помощь в лечебных учреждениях. По факту аварии проводится проверка.

Анна Перова, Краснодар