«Облака» идут вверх

Российский рынок облачных услуг IaaS (инфраструктура как сервис) и PaaS (платформа как сервис) в 2018 году вырос на 21%, говорится в недавно опубликованном исследовании J’son & Partners Consulting. Рост всего российского рынка облаков в 2018 (включая SaaS-сегмент) составил 25%. Такие данные приводит другая исследовательская компания — iKS-Consulting. Согласно их исследованию, к 2022 году, по базовому сценарию, облачный бизнес более чем удвоится и достигнет отметки 155 млрд руб. При этом ожидается, что ежегодные темпы роста составят не менее 23%, а по отдельным сегментам – более 30% в год. В случае же развития по оптимистическому сценарию, объем российского рынка облачных услуг утроится к 2023 году.

Такие темпы развития облачных сервисов и все возрастающий уровень их проникновения в российскую ИТ-инфраструктуру обусловлены несколькими факторами. Во-первых, спрос на многие виды облачных услуг в России превышает предложение, во-вторых, на российском рынке облаков появляются новые сильные российские игроки, в том числе и из смежных областей бизнеса. Так в 2019 году Сбербанк создал дочернюю компанию SberCloud, оказывающую услуги на рынке публичных облаков. И главное - развитие российской экономики невозможно без ее цифровизации, а облачные технологии стали одним из ключевых ее элементов.

«Использование облачных технологий позволяет компаниям сконцентрироваться на их основном бизнесе, предоставив задачи по созданию, развитию и обслуживанию ИТ-инфраструктуры тем, кто в этом является профессионалом, — говорит исполнительный вице-президент и руководитель блока «Технологии» ПАО Сбербанк Давид Рафаловский. — SberCloud предоставляет клиентам и партнерам те же самые технологии, которые уже применяются в контуре Сбербанка, с тем же самым уровнем качества и надежности». За счет быстрого доступа компании, пользующейся облачными решениями, к практически неограниченному объему вычислительных мощностей, процесс вывода новых продуктов и услуг клиентам с ИТ-составляющей значительно ускоряется. Это одно из главных преимуществ, которое получает фирма, используя сервисы таких компаний, как SberCloud, поясняет Рафаловский.

Облачные вычисления, искусственный интеллект, мобильные сети нового поколения (5G) и IoT являются главными, тесно связанными между собой драйверами цифровизации, отмечают в Intel. По мнению аналитиков компании, запросы бизнеса на ИТ-инфраструктуру, на вычислительные мощности для анализа, хранения и передачи данных растут быстрее, чем когда-либо в истории. Ежегодный темп роста генерируемых данных достигает 25% CAGR, что приводит к пятидесятипроцентному росту запроса на вычислительную инфраструктуру год к году, и именно облачные технологии стали самым адекватным ответом на этот запрос.

На конференции посвященной развитию сетей 5G аналогичный анализ ИТ-трендов привела и компания Huawei. Каждые 3 года скорость передачи данных удваивается, а развитие мобильных сетей 5G в ближайшие годы приведет к взрывному росту таких технологий как IoT, беспилотный транспорт, компьютерное зрение, AR/VR и как следствие, к многократному росту объема генерируемых и передаваемых данных. Уже в 2019 году одни только камеры наблюдения создают около 2500 петабайт данных в день.

Работа с «большими данными» дает возможность улучшать уже существующие и создавать новые продукты и услуги. Без облачных технологий и систем искусственного интеллекта обработка и использование таких объемов информации доступна только очень крупному бизнесу, но даже он сегодня не справляется и с текущим объемом данных. По оценкам Intel, в 2019 году эффективно используется всего 2% генерируемых данных и, чтобы осуществить цифровую трансформацию, потребуются усилия целой экосистемы. Ключевым элементом такой экосистемы является ИТ-инфраструктура облачного провайдера. «Исследования и разработки с применением AI и анализом Big Data сегодня невозможны без значительных вычислительных ресурсов. Технологии развиваются драматическими темпами, поэтому, каким бы бизнесом вы не занимались, скорость доступа к вычислительным мощностям приобретает принципиальное значение. Для компаний – провайдеров облачных услуг крайне важны скорость разворачивания инфраструктуры и возможности ее дальнейшего масштабирования», - считает Антон Джораев, старший менеджер по развитию профессионального бизнеса в NVIDIA.

Именно цифровая трансформация, по мнению экспертов, должна стать новой «промышленной революцией».

«Главное, что получает компания, переходя в облако, это масштабируемость и эластичность технологий, позволяющие крупному бизнесу становиться более гибким, быстро внедрять новые решения, разрабатывать новые продукты и сервисы, выдерживать сверх нагрузки без риска «падения» всей ИТ инфраструктуры. Для малого и среднего бизнеса миграция в облако позволяет получить бизнес-инструменты, которые раньше были доступны только крупным компаниям. Также компании МСБ получают такой уровень надежности и безопасности, какой они никогда не смогли бы достичь на собственной ИТ-инфраструктуре», — считает генеральный директор SberCloud Александр Сорокоумов.

Согласно отчету McKinsey Global Institute, компании, перешедшие на цифровую (data-driven) модель ведения бизнеса, в 23 раза чаще приобретают новых клиентов, в 6 раз чаще сохранят этих клиентов и в 19 раз чаще достигают прибыльности.

Первую волну миграции в облака и в России, и в мире составили компании, работающие на высококонкурентных рынках. Это ритейл, ИТ, телеком, сфера развлечений, транспорт, финансовые организации. Исходя из мирового опыта следующей волной миграции в облака в России станет переход в облачную инфраструктуру (IaaS) крупных высокотехнологичных предприятий, а также более активное использование Paas и SaaS-услуг малым и средним бизнесом.

В 2018 году доля России на мировом рынке облачных услуг составила 0,9%. Сравнение этих данных с долей России в мировом валовом продукте, которая в 2018 году с учетом паритета покупательной способности превышала 3%, позволило аналитикам iKS-Consulting сделать вывод о, как минимум, трехкратном потенциале роста российских облаков только для достижения среднемировых показателей по уровню проникновения облачных технологий. Можно сказать, что к 2019 году российский облачный рынок оказался в уникальной ситуации. В ближайшие годы на общемировой тренд миграции в «облака» наложится и вектор догоняющего развития по отношению развитым облачным рынкам США, Европы и Китая, что дополнительно ускорит его развитие.