В Краснодаре из горящего дома по улице Мира эвакуировали более 70 жителей

Фото: ГУ МЧС по Краснодарскому краю

На пожаре жилого пятиэтажного дома по улице Мира, 90 в столице Кубани эвакуировали более 70 человек. Как сообщили в ГУ МЧС по краю, площадь пожара достигла уже 1600 кв. м, хотя изначально горела лишь кровля на площади 100 кв. м.

Как уже сообщал “Ъ-Кубань”, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Мира поступило в 12:39. В 14:37 было ликвидировано открытое горение, совершался пролив конструкций. В тушении пожара было задействовано 147 человек и 47 единиц техники.

В то же время уже больше одиннадцати часов пожарные борются с огнем на горящем складе по улице Кореновской в районе «Красной Площади». По предварительным данным, жертв и пострадавших там нет. Над тушением работают более 70 человек.

Дмитрий Михеенко