Главу Милютинского района Ростовской области будут судить за махинации с землей

Уголовное дело руководителя Милютинского района Ростовской области Алексея Королева, обвиняемого в получении взятки и в злоупотреблении должностными полномочиями (ч.5 ст. 290, ч.2 ст. 285 УК РФ) передано для рассмотрения в Морозовский районный суд. Обвинительное заключение по делу подписал заместитель Генпрокурора Андрей Кикоть, сообщается на сайте надзорного ведомства.

По версии следствия, осенью 2015 года Алексей Королев, занимая должность главы администрации Милютинского района, способствовал незаконному изъятию земли у компании «Крестьянин» и ее последующей передачи в аренду «своим людям», которые в течение трех лет не платили аренду. Образовавшуюся задолженность в сумме более 900 тыс. руб. по распоряжению главы района с неплательщиков не взыскивали. Также следователи полагают, что Алексей Королев, являясь главой района, получил от председателя сельскохозяйственного производственного кооператива «Авангард» взятку за переоформление земельной аренды. Взятку он якобы взял семенами ячменя и сафлора, общей стоимостью – 500 тыс. руб.

Олег Горяев