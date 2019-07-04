Закрылась парковка у крупнейшего зоопарка в Нижнем Новгороде

По решению суда закрыта автомобильная парковка у зоопарка «Лимпопо» в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Это связано с тем, что на территории парковки проходят опоры линий электропередач, сообщает пресс-служба заведения.

«Пока мы не знаем, как решить проблему, и предлагаем гостям ставить автомобиль на дороге или на стоянке возле физкультурно-оздоровительного комплекса, который находится в отдалении»,– говорится в сообщении администрации зоопарка в соцсети.

Зоопарк «Лимпопо» был открыт в Нижнем Новгороде в 2003 году, его площадь превышает 7 га. В нем обитают более 270 видов животных и более 1,5 тыс. особей. Как сообщается на сайте зоопарка, он является первым частным в России. Гендиректор – депутат думы Нижнего Новгорода Владимир Герасичкин.

Анастасия Еремина