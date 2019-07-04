Мэрия Екатеринбурга и ЕМУП «Городской транспорт» заключили мировое соглашение

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между ЕМУП «Городской транспорт» и администрацией Екатеринбурга. Согласно его условиям, мэрия должна выплатить транспортному предприятию 333,9 млн руб. до 31 марта 2021 года восемью равными платежами (по 41,6 млн рублей).

В декабре 2018 года ЕМУП «Трамвайно-троллейбусное управление», правоприемником которого стал ЕМУП «Городской транспорт», обратилась в суд с иском о взыскании с мэрии города 333,1 млн руб. В эту сумму истец оценил убытки, возникшие у него при перевозке с января по сентябрь 2015 года льготных категорий граждан по «Социальной транспортной карте».

По словам управляющего партнера «ВМ-Право и Консалтинг» Владимира Чувашова, для ЕМУП заключение мирового соглашения с мэрией выгодно, поскольку практически исключает возможные риски неоплаты, учитывая статус ответчика. «Даже если мэрия нарушит графика согласованных платежей, ЕМУП сможет запросить исполнительный лист на принудительное исполнение мирового соглашения, предъявить его к исполнению и гарантированно получить свои деньги»,— пояснил юрист.

Алексей Охлопков