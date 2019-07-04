ЦБ в июле рассмотрит возможность снижения ключевой ставки

Глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила, что возможность снижения ключевой ставки будет рассмотрена на заседании совета директоров 26 июля. При этом глава ЦБ не исключила, что ключевая ставка может быть снижена на 50 б. п., хотя Центробанк и предпочитает «двигаться плавно, небольшими шагами».

«Это не опорное заседание, мы не будем полностью пересматривать прогноз, но мы посмотрим, как вышедшие новые данные, какой потенциал влияния на прогноз они имеют. И в июле мы также будем рассматривать возможность снижения процентной ставки»,— подчеркнула госпожа Набиуллина (цитата по ТАСС).

Ранее Банк России объявил старт программы снижения ключевой ставки до равновесного уровня, которая должна завершиться в первой половине 2020 года. В июне ключевая ставка была снижена до 7,5%, до конца года возможны одно или два снижения на 0,25 п. п.

Какие могут быть последствия от снижения ключевой ставки — в материале “Ъ”.