Одной из крупнейших управляющих компаний ЖКХ Уфы грозит банкротство

Арбитражный суд Башкирии принял к производству заявление ООО «Лакокрасочные материалы Республики Башкортостан» о признании банкротом одной из крупнейших управляющих компаний Уфы — АО «Управление жилищного хозяйства “Сипайловский“ Октябрьского района Уфы». Рассмотрение дела назначено на 11 июля.

Кредитор предлагает назначить арбитражным управляющим члена Крымского союза профессиональных арбитражных управляющих «Эксперт» Альберта Каримова. Требования к должнику истец оценивает в 1,3 млн руб.

Как следует из материалов арбитражного суда, в конце 2018 года «Лакокрасочные материалы РБ» обратились с иском о взыскании с УЖХ «Сипайловский» 1,4 млн руб. задолженности за оказанные по договору услуги. В сумму вошел основной долг, проценты и пени. В феврале текущего года производство по делу было прекращено, так как стороны заключили мировое соглашение. Оно предусматривало, что УЖХ до конца апреля оплатит долг за минусом процентов в размере 129 тыс. руб. и почтовых расходов в размере 95 руб. Так как условия соглашения соблюдены не были, кредитор в марте получил исполнительный лист на принудительное исполнение.

Компания-истец принадлежит, по данным kartoteka.ru, Диане Нуртдиновой и Артему Гафурову.

УЖХ «Сипайловский Октябрьского района», по информации его официального сайта, управляет 241 многоквартирным домом, в котором проживают 72 тыс. человек, в микрорайоне Сипайлово. 25% уставного капитала общества принадлежит МУП ЕРКЦ Уфы, 26% у ЗАО «Цветы Башкортостана», состав учредителей которого не раскрывается. По 10% — у обществ«ЖЭУ №64», «ЖЭУ №68», «ЖЭУ №83» (ликвидировано), «ЖЭУ №84», 9% у ООО «ЖЭУ №59» (находится в стадии ликвидации). В этих ЖЭУ, в свою очередь, также есть блокирующий пакет ЕРКЦ, доля «Цветов Башкортостана», более чем 10 физлиц и доля самих ЖЭУ. В текущем году в отношении АО были возбуждены исполнительные производства на 5,3 млн руб., в прошлом — почти на 19 млн руб. Выручка в 2017 году составила 922,63 млн руб., чистый убыток — 34,95 млн руб., стоимость чистых активов была отрицательной — минус 230,4 млн руб. Предприятие убыточно с 2014 года.

Ирина Самойлова