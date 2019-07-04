ТЦ «Уют» в Тобольске доплатит налоги за искусственное дробление бизнеса

Восьмой арбитражный апелляционный суд подтвердил законность доначисления межрайонной инспекцией ФНС №7 по Тюменской области тобольскому ООО «Выбор» (управляет строительным центром «Уют») свыше 33 млн руб. налогов, пеней и штрафов. Ранее аналогичное решение вынес арбитражный Тюменской области, теперь оно вступило в законную силу.

Как указано в материалах дела, ООО «Выбор» занимается оптовой и розничной торговле строительными и хозяйственными товарами в расположенном в Тобольске стройцентре «Уют» площадью 5,1 тыс. кв. метров и со склада. В конце 2017 года налоговики провели выездную проверку уплаты компанией налогов в 2014 – 2016 годах и выяснили, что для оптимизации налогов ее собственники разделили бизнес на два юридических лица: ООО «Выбор» и ООО ТК «Выбор» (в обоих ООО основным владельцем является Сергей Дергоусов). Искусственное дробление торгового бизнеса позволило каждому из юрлиц применять упрощенную систему налогообложения и платить налоги по льготной ставке.

В суде представители ФНС доказали, что ООО «Выбор» и ООО ТК «Выбор» работали с одними и теми же постоянными покупателями и поставщиками, использовали один IP-адрес и банк, единый склад и торговый зал. Приемку товара в обоих юрлицах осуществляли одни и те же сотрудники, а один и тот же бухгалтер выдавал зарплату.

По словам руководителя налоговой практики юридической компании «Арбитраж.ру» Дениса Черкасова, суд пришел к выводу, что собранные налоговой инспекцией доказательства в совокупности указывают на «дробление бизнеса» с целью налоговой оптимизации. «Налогоплательщику необходимо было доказать, что аффилированная компания создавалась с разумной экономической целью и являлась самостоятельным хозяйствующим субъектом»,— пояснил юрист.

Алексей Охлопков