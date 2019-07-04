Экс-начальник отдела минстроя Чувашии получил два года условно за фиктивные заключения

Ленинский районный суд Чебоксар признал бывшего начальника отдела государственного строительного надзора минстроя Чувашии Владимира Степанова виновным в выдаче фиктивных заключений о вводе в эксплуатацию трех многоквартирных жилых домов в Чебоксарах и Моргаушах (ч. 1 ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ) и приговорил его к двум годам условно. Ему также запретили в течение двух лет занимать должности в органах власти.

Суд установил, что чиновник «в октябре 2015 и июле 2017 года» подписал «подложные заключения о фактическом соответствии требованиям проектной документации» двух многоквартирных 10-этажных домов в чебоксарском микрорайоне Садовый и 5-этажного многоквартирного дома в райцентре Моргауши. При этом в этот момент в чебоксарских домах даже не были еще смонтированы лифты и лифтовое оборудование, а в доме в Моргаушах «не были выполнены работы по газоснабжению, устройству сетей инженерно-технического оборудования, благоустройству прилегающей территории». Но на основании фиктивных заключений чиновника муниципальные власти выдали разрешения о вводе в эксплуатацию по факту неготовых к сдаче домов.

В ходе суда и проведенного СУ СКР по Чувашии следствия обвиняемый не признал своей вины, ссылаясь на объективно сложившиеся обстоятельства. Владимир Степанов намерен обжаловать обвинительный приговор в Верховном суде Чувашии.

Олег Ерусланов, Чебоксары