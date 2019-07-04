Титов призвал красноярского губернатора провести объективные выборы бизнес-омбудсмена

Уполномоченный по защите прав предпринимателей России Борис Титов попросил губернатора Красноярского края Александра Усса «обеспечить проведение объективных выборов кандидата» на должность краевого бизнес-омбудсмена и учесть мнение предпринимательского сообщества, сообщили “Ъ” в пресс-службе господина Титова.

В письме на имя губернатора говорится, что Борису Титову поступает множество жалоб от красноярских предпринимателей на нарушения при проведении голосования по выдвижению кандидатов на должность краевого уполномоченного. Напомним, в июне этого года общественная палата региона предложила губернатору кандидатуру юриста Станислава Заблоцкого, якобы поддержанную предпринимательским сообществом. Также на пост претендовал предыдущий бизнес-омбудсмен Сергей Русских.

«По мнению заявителей, процедура выбора кандидата на должность уполномоченного проведена не надлежащим образом, объективное мнение предпринимательского сообщества не учтено, результаты голосования не отражают реальной позиции большинства предпринимателей»,— пишет Борис Титов губернатору Александру Уссу, отмечая, что неучтенность мнения предпринимателей приведет к «неэффективности правозащитной деятельности» краевого бизнес-омбудсмена.

К обращению Бориса Титова приложены письма в поддержку Сергея Русских, подписанные президентом Российского союза промышленников и предпринимателей Александром Шохиным и президентом Торгово-промышленной палаты России Сергеем Катыриным.

Напомним, в июне 2018 года депутаты заксобрания Красноярского края прекратили полномочия Сергея Русских. Однако спустя неделю Борис Титов подписал приказ о его возвращении на пост бизнес-омбудсмен на общественных началах. Перед этим федеральный уполномоченный не согласовал кандидатуру Андрея Первухина, предложенную врио губернатора Александром Уссом на эту должность.

Илья Галагуз