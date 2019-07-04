Жителям села на Кубани могут предоставлять льготную ипотеку

Возможность предоставления льготной ипотеки для жителей сельских территорий Краснодарского края обсудили кубанские вице-губернаторы Андрей Коробка и Игорь Галась с зампредседателя правления Россельхозбанка Денисом Константиновым. По словам последнего, ставка по кредиту для сельчан может составить 3% годовых.

Всего, по словам банкира, за годы работы кредитной организации на Кубани услугой ипотечного жилищного кредитования воспользовались более 4,5 тыс. жителей на общую сумму 6,5 млрд руб.

Господин Константинов отметил, что в рамках участия в реализации госпрограммы комплексного развития сельских территорий банк планирует давать потребительские кредиты жителям села по ставке до 5% на развитие инфраструктуры.

Василий Хитрых