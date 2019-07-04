В Челябинской области объявили дорожный контракт на 25 млрд рублей

ФКУ «Управление федеральных автомобильных дорог “Южный Урал”» (входит структуру Росавтодора) разместила на сайте госзакупок аукцион по строительству участка трассы М5 в обход города Сим протяженностью 43,7 км. Начальная стоимость контракта – 25,3 млрд руб. Срок выполнения – июль 2021 года. Итоги конкурса с ограниченным участием будут подведены 23 июля.

Согласно техзаданию, подрядчик должен выполнить все работы по строительству участка трассы М5 от поворота на Аджигардак и Ашу до съезда на Кропачево, начиная от подготовки проектной документации, заканчивая сдачей готового объекта. Работы пройдут в три этапа. В декабре 2019 года будут проведены инженерные изыскания, на которые выделено 50 млн руб. В ноябре 2020 года будет выделено еще 50 млн руб. на разработку и утверждение в Росавтодоре проектной документации. Земляные и строительные работы пройдут в 2021 году, готовая дорога должна быть сдана в июле.

Для участия в конкурсе компании, претендующие на роль подрядчика, должны предоставить обеспечение заявки в размере 1,3 млрд руб. Размер обеспечения исполнения контракта составляет 3,8 млрд руб., это может быть банковская гарантия.