На Южном Урале директора компании осудили за мошенничество с маткапиталом

Суд вынес обвинительный приговор в отношении жителя Октябрьского района Челябинской области, который, будучи руководителем коммерческой кредитно-финансовой организации, через мошеннические схемы обналичивал средства материнского капитала. Владельцам сертификатов он возвращал 30% денег, остальное забирал себе, сообщает пресс-служба УФСБ России по Челябинской области.

Мужчина признан виновным по ч. 3 ст. 159 (мошенничество), его приговорили к полутора годам колонии общего режима. Также с него взыскано 2 млн руб. в пользу пенсионного фонда России.