Объявлены новые хэдлайнеры фестиваля «Старый новый рок. На волне»

Хэдлайнерами второго дня фестиваля «Старый новый рок. На волне» станут группы Lumen, «Старый приятель», «ТОП», а также Тося Чайкина, сообщает оргкомитет. Также известно, что в первый день выступят Noize MC, Биртман и группа «Качевники». Помимо них, на фестивале выступят около 30 других музыкантов. Их имена объявят после 10 июля по итогам заседания экспертного совета.

Организаторы анонсировали обновление формата: к концертам добавятся мультиформатные недельные резиденции по пяти направлениям: фотография, театр, журналистика, кино и современное искусство.

Фестиваль пройдет 26-27 июля в Заречном на базе отдыха «Волна». В зимнем фестивале «Старый новый рок», который проходил в Екатеринбурге 13 января, приняли участие около 5 тыс. человек. Прямая трансляция фестиваля в «ВКонтакте» собрала более 900 тыс. просмотров.

Мария Деменева