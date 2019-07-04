Ремонт Заводского шоссе в Самаре выполнен на 95%

Фото: Администрация Самары

Работы по капитальному ремонту Заводского шоссе закончены на 95%. По муниципальному контракту, подрядчик выполнит их до 31 октября текущего года. Об этом сообщает городская администрация.

«В этом году восстановлены инженерные коммуникации, люки смотровых и дождеприемных колодцев выставлены на проектную отметку, заменен ливневый коллектор»,– говорится в сообщении.

Также на сегодняшний день завершено обновление системы освещения, проезжей части и тротуаров вдоль нее. Проведен ремонт парковок, площадь которых составит около 11 тыс. кв. м. Кроме того, подготовлены места подъезда общественного транспорта.

Помимо прочего, заменены светофоры, которые будут отрегулированы. Близок к завершению ремонт газонов. Полностью заменена трамвайная и троллейбусная контактная сеть.

Георгий Портнов