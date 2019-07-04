«Трубодеталь» реализовала инвестпроект стоимостью 400 млн рублей

На челябинском заводе «Трубодеталь» (входит в Объединенную металлургическую компанию) завершилась модернизация сварочного оборудования и средств контроля для выпуска штампосварных деталей трубопроводов. Как сообщает пресс-служба предприятия, это даст возможность повысить качество производимых отводов, тройников и концентрических переходов диаметром до 1420 мм, применяемых в строительстве магистральных трубопроводов. Проект реализовывался в 2016-2019 годах, его общая стоимость составила более 400 млн руб.

В рамках модернизации введено в строй новое оборудование, в частности, сварочные комплексы, сварочный манипулятор, установки индукционного нагрева, дробеметная камера для очистки поверхности, рентгентелевизионные комплексы для контроля сварного соединения.