ОДК-УМПО уменьшило дивиденды почти в полтора раза

Акционеры ПАО «ОДК — Уфимское моторостроительное производственное объединение» (ОДК-УМПО) на годовом собрании 28 июня утвердили дивиденды по результатам 2018 года из расчета 5,59 руб. на акцию. Общий объем выплат акционерам составит 3,1 млрд руб., что составляет около 22% чистой прибыли предприятия за прошлый год, сообщает «Интерфакс».

За 2017 год ОДК-УМПО выплачивало акционерам 6,23 млрд руб. дивидендов и направляло на эти цели 50% чистой прибыли. Выплата на каждую акцию составила тогда 9,86 руб. Таким образом размер дивидендных выплат за год снизился на 43,4%.

О распределении остальной части чистой прибыли за 2018 год не сообщается.

ОДК-УМПО — крупнейший в России производитель авиационных двигателей. Также занимается ремонтом и обслуживанием турбореактивных авиадвигателей, газоперекачивающих агрегатов, узлов вертолетной техники. На начало апреля ОДК принадлежало 87% акций уфимского предприятия, генеральному директору УК ОДК Александру Артюхову — 0,007%.

Ирина Самойлова