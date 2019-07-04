Комплексные решения КЭАЗ для «умного производства»

На VIII Среднерусском экономическом форуме, который на минувшей неделе прошел в Курске, группа компаний «Курский электроаппаратный завод» (ГК КЭАЗ), представила современные комплексные решения для распределения электроэнергии и промышленной автоматизации. ГК поделилась своим опытом цифровой трансформации промышленного предприятия. Управляющий директор КЭАЗ Ярослав Иванов рассказал о том, как использование цифровых технологий и грамотная инвестиционная стратегия позволили сформировать импортозамещающий ассортимент продукции.

— Как в КЭАЗ понимают цифровую трансформацию?

– Цифровая трансформация – это обобщенное понятие, включающее в себя несколько практических этапов. КЭАЗ находится на достаточно высоком уровне использования цифровых технологий. Этот этап называется «автоматизированное управление предприятием». Он определяет, что и как должен делать завод по всей производственной цепочке. Люди при такой системе только «зашивают» в нее определенные алгоритмы и правила, корректируют их. Следующий этап цифровизации – когда данные со станков, оборудования через интернет собираются в массивы, которые позволяют, используя искусственный интеллект, делать превентивную аналитику и предусматривать какие-то форс-мажоры или сложности. Мы пока только в первом приближении к этому этапу. Собираем массивы данных о заказах и пытаемся тем самым предугадать спрос путем определенных математических формул и алгоритмов. Думаю, нам удалось опередить многие компании на пути цифровизации. Насколько я информирован, многие производственники только готовятся перейти на этап, когда предприятием управляет автоматизированная система, а не совещания и приказы.

— На рынке усиливается тренд клиентских запросов на готовые решения. Готов ли КЭАЗ к нему?

– Конечно, для этого мы идем путем интеграции с бывшими нашими клиентами, которые стали теперь партнерами. Образно говоря, схема такова, что мы производим колеса и руль, но потребители в итоге ездят на машине. Мы выпускаем, прежде всего, автоматику защиты, которая стоит в конечном продукте — низковольтных комплектных устройствах. Поэтому сейчас движемся к тому, чтобы глубоко интегрироваться с производителями низковольтных комплектных устройств и работать с ними как одно целое. Если раньше мы им продавали свою продукцию, они ее использовали для создания своих устройств и реализовывали конечному потребителю, то сейчас мы вместе с ними продаем свои изделия и вместе отвечаем потом за весь жизненный цикл этого продукта.

Фото: пресс-служба КЭАЗ

— Такие взаимоотношения подразумевают определенный уровень доверия…

— Мы на себе порой ощущаем, что культура взаимоотношений в бизнес-среде пока оставляет желать лучшего. Поэтому и почва для доверия зыбкая. Формируя партнерские отношения, порой сталкиваемся и с просроченной дебиторской задолженностью, и невозвратом денег, когда партнер купил у нас изделие, продал свою продукцию, ему даже заплатили за нее, а он нам не отдал долг, потому что не справился со своей экономикой и стал банкротом. Но при всем этом уровень доверия – действительно важная вещь, как и юридические гарантии. Наша компания готова выполнять свои обязательства, нести с партнерами субсидиарную ответственность. Но, чтобы застраховать клиентов от форс-мажора, мы намерены самостоятельно выходить на конечного пользователя. Продавать ему готовое решение, а партнера брать в субподрядчики. В платежеспособности же конечных потребителей, а часто это крупные компании, в том числе и государственные корпорации, сомневаться не приходится.

На сегодня КЭАЗ обладает уникальными для России компетенциями: производством полного цикла – от разработки продукта отечественными конструкторами до выпуска, продажи и сервисного обслуживания готовых изделий. Это позволяет в кратчайшие сроки производить специальные исполнения для нестандартных решений, в том числе для опасных производств и объектов, которые работают в суровых российских условиях.

— В реалиях санкционного давления актуальной для России стала проблема национальной безопасности энергосистемы. КЭАЗ в силу производственного профиля, ассортимента и компетенций как-то участвует в решении этой проблемы?

— Мы хотели бы в этом участвовать более активно, но наша рыночная позиция сложилась таким образом, что как производитель низковольтной защиты во всей России мы остались в единственном числе. И в силу этого обстоятельства не можем удовлетворить полностью спрос.

Сделав солидные инвестиции, в 2019 году мы завершили формирование основного продуктового ассортимента, в том числе и в соответствии с проектом «Индустрия 4.0». Теперь большинство наших продуктов по своим технико-экономическим показателям не уступает предложениям международных глобальных компаний.

Но на российском рынке с 90-х годов прошлого века прочно укрепились иностранные компании, и преодолевать сложившиеся связи отечественных предприятий с зарубежными поставщиками очень трудно. Руководство госкорпораций понимает, что использование качественной отечественной продукции снижает риски зависимости от иностранного производителя со всеми вытекающими последствиями. Однако эксплуатирующий персонал свои привычные каналы закупок менять не сильно хочет. Совместно с соответствующими департаментами, созданными на крупных предприятиях специально для интеграции доступных отечественных решений, мы пытаемся переломить эту ситуацию. Но хотелось бы ускорения этого процесса.

Фото: пресс-служба КЭАЗ

Возможно, нужной динамики нет еще и потому, что существующее законодательство по тендерным закупкам не дает российским производителям никаких преференций. И поэтому перспектив в рамках судебного оспаривания каких-то закупок, где при всех равных обстоятельствах выбирают иностранного производителя, нет. Практика таких судов это подтверждает.

— Кому и какие преференции в этой ситуации могло бы предоставить государство?

— Преференции нужно давать там, где отечественный производитель готов поставлять нужные объемы соответствующего качества. Преференции исключительно ради поддержки к хорошим результатам тоже не приводят. Поэтому механизмы предпочтения отечественных производителей, на мой взгляд, должны быть прописаны в законодательстве, но не должны быть безапелляционными. Понятно, что 25 лет иностранные компании завоевывали наш рынок, многие российские предприятия обанкротились. Но те, которые выжили, подобно КЭАЗ, благодаря неимоверным усилиям, смекалке и, наверное, гражданской позиции акционера, должны развиваться и укреплять свое присутствие на рынке. Соответствующие механизмы по поддержке импортозамещения могли бы ускорить этот рост.

— Каковы стратегические приоритеты компании на среднесрочный период?

— КЭАЗ неуклонно движется к тому, чтобы вернуться в те отрасли, где в свое время мы были хорошо представлены. Имею в виду строительство, транспорт нефти и газа. Отрадно, что по этим направлениям есть позитивные моменты. Если раньше нас просто не замечали, отдав все поставки иностранным компаниям, то сейчас, под флагом импортозамещения, начался диалог. И при равном по качеству предложении мы имеем бесспорное преимущество по ценовому фактору. Поэтому работаем над тем, чтобы наши предложения попали в технические решения нефтегазового промышленного комплекса страны.

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