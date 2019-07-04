Агрохолдинг «Степь» выкупил молочный завод «Орловский»

Молочный завод «Орловский» в Ростовской области куплен агрохолдингом «Степь», входящим в АФК «Система», сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителя агрохолдинга.

Как сказано в сообщении, на производственной базе завода продолжат выпускать сыры, масло и кисломолочную продукцию. Ранее у «Степи» не было собственной переработки — компания сдавала молоко других предприятий.

По данным системы «СПАРК-Интерфакс», АО Молочный завод «Орловский» зарегистрирован в поселке Орловский Ростовской области в 1992 году. В 2017 году прибыль компании составила 66 тыс. руб. При этом в 2016 году компания сработала с убытком 10,8 млн руб.

Кристина Федичкина