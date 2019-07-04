Экс-директора «Ижевского городского фонда МСП» будут судить за присвоение

Бывшего директора некоммерческой организации «Ижевский городской фонд малого и среднего предпринимательства» будут судить за присвоение более 90 тыс. руб. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Удмуртии.

По данным следствия, в 2018 году обвиняемая взяла обозначенную сумму из кассы фонда. Для придания законности своим действиям она оформила краткосрочный договор займа между фондом и собой, как индивидуальным предпринимателем. Фактически ее статус ИП тогда уже был ликвидирован. В тот же день обвиняемая уволилась из фонда и распорядилась деньгами по своему усмотрению.

В отношении экс-директора возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). В ходе расследования женщина полностью признала свою вину, на ее денежные средства наложили арест. Материалы дела направили в суд с обвинительным заключением. Обвиняемой грозит лишение свободы на срок до шести лет.