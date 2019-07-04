В Краснодаре создадут рабочую группу по ликвидации свалок

Мэрия Краснодара и министерство ТЭК и ЖКХ Краснодарского края приняли решение о создании совместной рабочей группы, которая будет заниматься контролем за своевременной уборкой контейнерных мусорных площадок и прилегающих к ним территорий. За вывоз мусора и ликвидацию стихийных свалок отвечает АО «Мусороуборочная компания». Сообщается, что инспекторы рабочей группы будут работать круглосуточно.

Предполагается, также отслеживать и анализировать, почему образовываются свалки — из-за недостаточного количества контейнеров или из-за превышения нормы накопления. Исходя из этого, инспекторы будут разбирать каждую конкретную ситуацию.

Как ранее сообщал “Ъ-Кубань”, на уборку свалок мусора около контейнерных площадок из бюджета Краснодара дополнительно выделили 100 млн руб.

Василий Хитрых