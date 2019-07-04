Отодвинуть смерть

Физическая активность в среднем и старшем возрасте снижает риск смерти независимо от того, какой была активность в прежние годы жизни человека и каково состояние его здоровья. Такие выводы сделали ученые из британского Кембриджского университета.

Если переходить на популяционный уровень, пишут исследователи, то соблюдение хотя бы минимальных рекомендаций о физических нагрузках — 150 минут в неделю умеренной физической активности — позволит предотвратит 46% смертей.

Опубликовано немало работ, в которых физическая активность связывается с более низкими рисками смерти, сердечно-сосудистых заболеваний и некоторых видов рака. Гораздо меньше данных о том, как изменения в физической активности влияют на риск преждевременной смерти. Исследователи из университета использовали данные о 14 599 мужчинах и женщинах в возрасте 40–79 лет, участвовавших в большом опросе о связи между онкологическими заболеваниями и пищевым поведением; они начали отвечать на вопросы о себе в период с 1993 по 1997 год. Состояние их здоровья оценивалось четырежды: в начале участия и затем еще трижды с интервалом в среднем в 7,6 года. Окончание опросов пришлось на 2004 год. С этого момента оценивалась смертность респондентов, окончание этой работы пришлось на 2016 год, средний срок наблюдения составил в этой части исследования 12,5 года.

Расход физической энергии респондентами исследователи взяли из их анкет и откалибровали по физиологическим моделям, описывающим разные виды физической нагрузки. Кроме того, они включили в работу данные о сердечной деятельности из мониторинга.

В измерение физической активности респондентов включались их поведение на работе (сидение в офисе, постоянное перемещение по офису, физическая нагрузка как часть производственной деятельности, тяжелая физическая нагрузка) и их поведение вне работы (занятия спортом, езда на велосипеде в качестве транспортного средства, ходьба, развлечения, связанные с физическими нагрузками). За указанные 12,5 года умерло 3148 респондентов, из них 950 — от сердечно-сосудистых заболеваний и 1091 — от рака.

Исследователи помимо физической активности учитывали и другие факторы: повседневная диета, индекс массы тела и его изменение, болезни, в том числе инфекционные, артериальное давление, уровень холестерина и др.

Выяснилось, что увеличение расходования энергии всего на 1 джоуль на килограмм веса тела в день — та самая минимальная рекомендация о физических нагрузках — в течение пяти лет позволяет снизить риск преждевременной смерти на 29% от сердечно-сосудистых заболеваний и на 11% от онкологических.

Даже если человек никогда не нагружал себя физически, результаты не меняются: прогноз улучшается. Но наибольший бонус получают те, кто и прежде сильно себя нагружал: от повышения физической активности риск умереть у них снижается на 42%. Интересно, что эти проценты не меняются, если нагрузки увеличивают люди в среднем возрасте, пожилом или старческом и даже если люди больны, но некритически.

Кирилл Кривов