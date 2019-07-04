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Фото: www.petersen.org

На колесах

В Лос-Анджелесе открылась выставка футуристического дизайна — от ботинок до велосипедов

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На выставке Disruptors в Автомобильном музее Петерсона в Лос-Анджелесе представлены концепты различных транспортных средств. Есть автомобиль, похожий на частично ограненный бриллиант, велосипед, где почти соприкасаются передние и задние шины, скейтборд с прозрачной декой, будто бы плавающей в воздухе, и внедорожный багги, в котором двигатель больше остальных деталей. Причем все экспонаты функционируют и пригодны к работе.


В экспозицию выставки также входят две пары обуви от Колхааса (он же создавал безумные туфли для Леди Гаги), которые появлялись в фильмах франшизы «Голодные игры». Эта обувь передает ту же футуристическую атмосферу, что и автомобили.

«Это неожиданные вещи, которые меня очень вдохновляют,— поделился впечатлениями о выставке Брайан Стивенс, директор Музея Петерсона.— Это не просто необычные автомобили, их трудно определить как транспортные средства».

Дизайнер Рем Д. Колхаас (Rem D Koolhaas)

Дизайнер Рем Д. Колхаас (Rem D Koolhaas)

Фото: www.petersen.org

Рем Колхаас изучал архитектуру в своей родной Голландии. Он больше всего известен как дизайнер обуви, его фирменный почерк — каблуки с платформой из острых геометрических форм. В 2003 году он основал бренд United Nude, который продает свои абстрактные модели обуви в интернете и примерно в 30 магазинах по всему миру.

Дизайнер Джои Руитер (Joey Ruiter)

Дизайнер Джои Руитер (Joey Ruiter)

Фото: www.petersen.org

Другой участник выставки — Джои Руитер — увлекается дизайном транспортных средств с начальной школы. Тогда он превратил старую газонокосилку в шасси для карта. Его работы охватывают широкий спектр потребительских товаров, включая стоматологические инструменты, стеллажи для книг, гидромассажные ванны и мебель.

Выставка Disruptors продлится до 15 марта 2020 года. Авторы не готовы продавать свои творения широкой публике, но Колхаас не исключает постройку серийного автомобиля с показанными наработками.

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