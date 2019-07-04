Курская АЭС в первом полугодии выработала более 12 млрд кВтч электроэнергии

В январе-июне 2019 года Курская АЭС выработала 12,13 млрд кВтч электроэнергии — 106,4% от плана, сообщили “Ъ-Черноземье” на станции. Без перетока в смежные энергосистемы этой электроэнергии было бы достаточно для обеспечения потребностей региона в течение почти двух лет. В июне станция выработала 2,04 млрд кВтч электроэнергии. Сейчас работают первый, третий и четвертый энергоблоки, второй находится в плановом ремонте, продолжается строительство двух энергоблоков станции замещения.

Почему глава региона хотел снизить тарифы на электроэнергию в Курской области — в материале “Ъ-Черноземье” «Роман Старовойт подсвечивает курскую ОЭЗ».

Олег Мухин