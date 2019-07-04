Ижевск занял 3-е место в рейтинге городов по доступности готового бизнеса

По итогам второго квартала 2019 года Ижевск занял 3-е место в рейтинге по доступности готового бизнеса. Средняя цена на него составила 1,77 млн руб., что на 6% меньше, чем годом ранее. Об этом сообщает пресс-служба сервиса «Авито».

Первые две строчки рейтинга заняли Ульяновск и Омск. Средняя стоимость готового бизнеса в этих городах составила 1,11 млн руб. и 1,72 млн руб., что на 23% и 5% меньше, чем в прошлом году. Последнее место рейтинга заняла Москва — средняя стоимость готового предприятия в столице составила 4,14 млн руб. Средняя стоимость готового бизнеса в среднем по России составила 3,05 млн руб., что на 8% меньше, чем годом ранее.

Как и год назад, пользователи «Авито» из Ижевска больше всего интересовались приобретением компаний из сфер торговли, услуг и общепита — на них пришлось 32%, 24% и 18% запросов соответственно. Наименьшим спросом пользуются предприятия из сфер строительства и сельского хозяйства, которые являются самыми дорогими — средняя стоимость такого бизнеса составила 7,96 млн руб. Производственные компании и предприятия, не вошедшие в восемь основных категорий «Авито», занимают второе и третье места по дороговизне в Ижевске — средняя стоимость такого бизнеса составила 5,9 млн руб. и 3,1 млн руб. Отметим, что за последний год стоимость производственных компаний выросла больше всего — на 125%.