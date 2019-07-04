В Краснодаре владелица отеля «Бестужев» оштрафована за оскорбление судьи

Прикубанский суд Краснодара вынес приговор предпринимательнице Катрин Атаевой-Добришман, признав ее виновной в угрозе причинения вреда здоровью в отношении судьи (ч.1 ст.296 УК РФ), а также в неуважении к суду (ч.2 ст.297 УК РФ), сообщили в суде. Подсудимой назначено наказание в виде штрафа в сумме 150 тыс. руб.

Ка ранее писал “Ъ-Юг”, владелица отеля «Бестужев» Катрин Атаева-Добришман в марте текущего года выложила в интернет видеоролик, в котором высказала в адрес судьи арбитражного суда Краснодарского суда Анастасии Шепель угрозы и оскорбительные выражения, совмещенные с грубой нецензурной бранью. Причиной этого стало вынесенное судьей решение о сносе отеля «Бестужев» как самовольно возведенного.

Анна Перова, Краснодар