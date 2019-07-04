Aston Martin посвятил купе Vantage историческим моделям

Aston Martin Vantage Heritage Racing Editions. Фото: Aston Martin

Aston Martin Vantage Heritage Racing Editions. Фото: Aston Martin

Специалисты заводского подразделения по персонализации автомобилей Q by Aston Martin разработали для Vantage Heritage Racing Editions новый аэродинамический обвес из карбона, повышающий прижимную силу, а также оснастили купе легкими колесными дисками и углепластиковой отделкой салона для снижения массы машины.

Первая версия модели посвящена Aston Martin Razor Blade, который был построен в 1923 году для рекорда скорости трассы Бруклендс для автомобилей класса 1500CC. Современное купе получило серебристый кузов с зелеными акцентами, отсылающий к окраске оригинальной машины.

Красное купе отсылает к Aston Martin Ulster, который в 1935 году занял третье место в общем зачете марафона «24 часа Ле-Мана» и победил в своем классе. Зеленый с желтым автомобиль сделан в честь Aston Martin DB3S 50-х годов. Белый спорткар с красными и синими элементами посвящен прототипу Aston Martin AMR1 1989 года.

Голубое с оранжевым купе стилизовано под Aston Martin DBR9 в ливрее нефтяной компании Gulf — эта машина выигрывала «24 часа Ле-Мана» в классе GT в 2007 и 2008 годах. Ярко-желтый автомобиль с оранжевыми и зелеными деталями оформлен в стиле современных Aston Martin Racing, участвующих в серии FIA World Endurance Championship.

Тираж Aston Martin Vantage Heritage Racing Editions составит 60 автомобилей. Клиент может выбрать один из доступных вариантов оформления машины по своему вкусу.