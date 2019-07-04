Две пермские компании получат льготные займы от ФРП почти на 200 млн рублей

Экспертный совет Фонда развития промышленности РФ (ФРП) одобрил финансирование проектов АО «Сорбент» и ПАО «КЗМС». Как сообщает пресс-служба краевого правительства, общая сумма займов по двум проектам со стороны федерального и регионального фондов составила 193 млн руб., в том числе из федерального бюджета на реализацию данных проектов одобрены и будут привлечены инвестиции в виде целевых льготных займов в размере 133 млн руб.

АО «Сорбент» намерено модернизировать оборудование технологической линии по производству активированного угля на каменноугольной основе. Это позволит увеличить объемы производства продукции. Сумма займа из федерального бюджета составит 70 млн руб., со стороны регионального фонда предусмотрены и уже одобрены 30 млн руб. Кроме того, само предприятие намерено вложить 100 млн руб. Общая стоимость проекта составляет 200 млн руб.

Предприятию ПАО «КЗМС», выпускающему синтетические и металлические сетки, будут направлены собственные средства компании и заем в объеме 92,5 млн руб., из которых 62,5 млн — средства федерального ФРП, а 30 млн руб.— уже одобренные средства РФРП Пермского края. Деньги будут направлены на модернизацию импортозамещающего производства синтетических и металлических сеток. Целевое использование средств займа — приобретение технологического оборудования. Общая стоимость проекта составляет 220,5 млн руб.