Мэр Сыктывкара уходит в отставку

Мэр столицы Коми Валерий Козлов покинет свой пост в эту пятницу, 5 июля, после того, как его досрочную отставку примет Совет муниципалитета. Глава региона Сергей Гапликов предложил градоначальнику Сыктывкара новое место работы в Санкт-Петербурге — должность постоянного представителя Республики Коми в СЗФО.

В конце июня этот пост оказался вакантным: занимавший его последние два года Константин Сапрыкин 23 июня скоропостижно скончался на 60-м году жизни.

«Слухи ходили давно, что Валерий Козлов готов оставить республику, чтобы переехать на постоянное место жительства в Питер, поскольку там в последнее время находится его семья — супруга и дочь»,— отметил источник “Ъ” в политических кругах Коми.

Предложение сыктывкарскому мэру было сделано в ходе его плановой рабочей встречи с главой региона, основной темой которой стал доклад Валерия Козлова о реализации программы «Формирование комфортной городской среды». «Валерий Владимирович, вы знаете, что у нас случилось несчастье — Константин Александрович Сапрыкин, представитель республики в Северо-Западном регионе России, скоропостижно скончался»,— напомнил Сергей Гапликов.

Он отметил, что с его участием были начаты «достаточно большие наработки, особенно в крупных инвестиционных проектах, которые рассматривались для реализации на территории республики». По словам губернатора, господин Сапрыкин был настоящим профессионалом, многие вопросы решал эффективно и оперативно.

В пятницу, 5 июля, состоится заседание Совета Сыктывкара, на котором депутаты муниципалитета рассмотрят заявление о досрочном сложении полномочий сити-менеджера. Как отметили в разговоре с “Ъ” депутаты, исход голосования очевиден. «Никто из нас не будет препятствовать отставке Валерия Владимировича, поскольку она добровольная и обусловлена его готовностью продолжить служить нашей республике, но уже в новом для себя статусе, предложенном высшим должностным лицом региона»,— сказал собеседник “Ъ” в совете.

Сам Валерий Козлов в беседе с “Ъ” сказал, что до окончания заседания сессии Совета Сыктывкара предпочитает воздержаться от дополнительных публичных комментариев — помимо того, который он озвучил на встрече с главой Коми.

Дарья Шучалина, Сыктывкар