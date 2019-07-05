10 лет побед премии «Рекорды Рынка Недвижимости»

6 июня прошла 10-я церемония награждения международной премии «Рекорды Рынка Недвижимости». В этом году премия отметила 10 лет. Сегодня в индустрии девелопмента это единственная российская премия с международным статусом.

В номинации Grand Prix победил ЖК Wellton Towers от концерна «КРОСТ». ЖК спроектирован по принципу «вертикального города» - вся инфраструктура размещена внутри стилобата, а на его крыше будет располагаться приватный парк для жителей.

«Башня Федерация»– флагманский проект ММДЦ «Москва-Сити» и «Небоскреб №1» по итогам премии. В нем воплощены самые передовые инженерно-строительные технологии от международной команды проектировщиков и архитекторов во главе с Сергеем Чобаном. Именно здесь - самые высокие апартаменты Европы.

ЖК «Рихард» от ГК ФСК (ранее ФСК «Лидер») стал победителем в номинации «Инвестиционный объект №1». На площади 1,8 га будут построены два корпуса на 802 квартиры. За счёт уникального фасада в «Рихарде» представлено более 50 вариантов планировок.

ДОМ Chkalov – комплекс премиум-апартаментов от IKON Development - получил награду «Апартаменты №1». Проект предусматривает почти 400 апартаментов с отделкой от именитого английского дизайнера. В комплексе воплощена концепция residential + retail.

Гости церемонии Фото: Московский Бизнес Клуб

ЖК «Летний сад» от Группы «Эталон» победил в номинации «Хит продаж №1». Жилой комплекс - пример комплексной квартальной застройки с богатой инфраструктурой. Внутридворовая территория свободна от машин.

RiverSky от ГК «Инград» - «Премьера года». Жилой квартал с авторской архитектурой, собственной прогулочной набережной вблизи Симонова монастыря и комфортной средой для жизни людей всех возрастов. Рядом будет возведен спортивный кластер с обновленным футбольным стадионом им. Э.А. Стрельцова.

Долгоруковская 25 от «БЭЛ Девелопмент» - «Объект 5 звезд». Апарт-комплекс премиум-класса клубного формата в Тверском районе Москвы с апартаментами и двухуровневыми пентхаусами с террасами, дровяными каминами и панорамными энергоэффективными окнами с французскими балконами.

ЖК «Октябрьское поле» от «РГ-Девелопмент» победил в номинации «Выбор покупателя». Достойное окружение, выгодное расположение рядом с Серебряным Бором, авторская архитектура, эксклюзивная отделка входных групп, продуманные планировки – причины, по которым покупатели выбирают его для жизни. Застройщик проекта – Инвестиционно-девелоперская компания «РГ-Девелопмент» – «Девелопер №1».

Гости церемонии Фото: Московский Бизнес Клуб

ЖК «Фестиваль Парк» от «Центр-Инвест» признан «Новостройкой Москвы №1». Жилой комплекс сочетает в себе стильную архитектуру, современные строительные технологии, экологичные материалы и эргономичные планировочные решения.

ЖК «Крылья» от Группы «Эталон» стал «Жилым кварталом Москвы №1». Многофункциональный жилой комплекс бизнес-класса с подземным паркингом, детским садом, школой, спортивным комплексом, парком с прудом, детскими площадками и местами для отдыха.

ЖК «Малаховский квартал» от «СтройПромСервис» признан «Жилым кварталом Подмосковья №1». Проект из 19 монолитных малоэтажных корпусов с лифтами. В ЖК запланировано благоустройство и озеленение, детские площадки, а также паркинг на отдельном участке.

Grand House от Glorax Development победитель в номинации «Жилой комплекс премиум-класса №1». Клубный дом располагается в 400-х метрах от Невского проспекта и отличается выразительной архитектурой, качеством и стилем проектных и дизайнерских решений.

Городской коттеджный поселок «Примавера» стал «Коттеджным поселком №1». Расположенный в 10 км от центра Казани охраняемый поселок в едином архитектурном стиле. На 24 га разместились 50 таунхаусов и 101 коттедж, спортивная и детская площадки, планируется открытие клубного дома с частным детским садом, библиотекой, салоном красоты.

ЖК TWIN HOUSE от ИСК «Ареал» стал «Семейным объектом №1». Проект бизнес-класса состоит из двух башен высотой 22 этажа, соединенных между собой галереей с фитнес-клубом и центром детского развития, на крыше запланирована lounge-зона.

Гости церемонии Фото: Московский Бизнес Клуб

ЖК «Серебряный фонтан» от Группы «Эталон» лауреат номинации «Инфраструктура объекта №1». Это проект масштабного редевелопмента промышленной территории XIX века. Архитектура ЖК разработана бюро SPEECH Сергея Чобана.

«Театральный Дом» от «Галс-Девелопмент» победил в номинации «Архитектурное решение №1». Жилой ансамбль «Театральный Дом» на Поварской – гармоничное единство классики и модерна. «Бизнес-центром №1» стал Бизнес-центр «Искра-Парк» на Ленинградском проспекте. Его отличают яркие футуристические фасады с панорамным остеклением.

LOFT FM от «Колди» - «Loft №1». Первый музыкальный лофт-проект в России, который отличает исключительная концепция, яркая «музыкально-радийная» архитектура с тематическими музейными экспонатами и великолепная транспортная доступность.

Гостья церемонии Фото: Московский Бизнес Клуб

Голубицкий Вениамин Максович – президент ГК «КОРТРОС» с 2005 года – признан «Персоной №1». ГК «КОРТРОС» занимается строительством недвижимости с уникальной архитектурой для отечественного потребителя различных сегментов.

«БЕСТ-Новострой» стал «Риэлтором №1». В номинации «Ипотечная программа №1» победил «Абсолют Банк». Финалист среди международных компаний - Colliers International.