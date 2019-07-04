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В Дзержинске закрыли детский фитнес-лагерь из-за многочисленных нарушений

Суд принял решение временно приостановить работу детского фитнес-лагеря на базе загородного клуба в Дзержинске по заявлению городского прокурора. Как сообщает пресс-служба ведомства, там были выявлены многочисленные нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью детей.

Установлено, что деятельность лагеря осуществлялась без необходимого сан-эпидемзаключения, сотрудники не прошли аттестацию, гигиеническую подготовку и медобследование. Детям не обеспечили медицинское обслуживание, бассейн использовали с нарушениями, в том числе – к качеству воды.

Прокурор Дзержинска обратился в суд с требованием запретить работу лагеря. Возбуждено исполнительное производство, деятельность лагеря приостановлена.

Анастасия Еремина


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