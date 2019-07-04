Директор сибайского колледжа исключен из «Единой России» после дебоша в полиции

Директор Сибайского колледжа строительства и сервиса Гайса Хасанов, устроивший в единый день голосования в сентябре 2018 года дебош в местном отделении полиции, исключен из «Единой России», сообщила сегодня пресс-служба башкирского отделения партии. Портал «Проуфу» сегодня опубликовал сентябрьскую видеозапись опроса господина Хасанова в полиции. Он был задержан в день выборов за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

На видеозаписи единоросс, депутат Сибайского городского совета пытается пристыдить полицейских за свое задержание, много ругается матом на русском и башкирском языках, кричит, что он «лейтенант российской армии», стыдит сотрудников ДПС, которые в армии не служили, и угрожает, что они больше не будут жить в Сибае.

По данным издания, на господина Хасанова возбуждали уголовное дело по статье 319 «Оскорбление представителя власти». В феврале текущего года оно было прекращено после примирения сторон: директор колледжа заплатил двоим полицейским по 5 тыс. руб., на него также был наложен штраф в размере 15 тыс. руб. После этого полицейские в суде потребовали от ответчика выплаты компенсации морального вреда в размере 50 тыс. руб. каждый. Суд удовлетворил их требования частично, назначив к выплате по 30 тыс. руб. Должность в колледже Гайса Хасанов при этом сохранил, отмечает «Проуфу».

В «Единой России» сообщают, что в ноябре 2018 года господин Хасанов вышел из партии и сложил мандат депутата городского совета. Партийная комиссия по этике «внимательно следит за соблюдением членами партии этических норм», в партии «осуждают любые проявления байства и заносчивое поведение представителей власти», заключают в пресс-службе башкирских единороссов.

Ирина Самойлова