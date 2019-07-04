В Екатеринбурге изменится порядок записи детей в первые классы

Власти Екатеринбурга планируют в 2020 году изменить порядок зачисления детей в первые классы. Такое решение принято так как ежегодно родители первоклассников сталкиваются с техническими трудностями при записи детей в школы. В ночь на 1 февраля, когда на портале Госуслуг открывается соответствующая функция, сайт начинает работать со сбоями из-за большой нагрузки.

Способы оптимизации работы систем по записи детей в первые классы обсудили на совещании, которое провел первый замглавы Екатеринбурга Александр Ковальчик. По данным мэрии, один из вариантов решения этой проблемы может стать разделение времени подачи заявлений на зачисление в первые классы на семь частей по административным районам Екатеринбурга. За каждым районом специалисты закрепят конкретный день, когда будет производиться запись. Систему планируется ввести при записи в первые классы на 2020—2021 учебный год. Господин Ковальчик дал поручение департаменту информатизации администрации города подготовить документы для заявки на финансирование указанных работ.

Ежегодно родители первоклассников в Екатеринбурге сталкиваются с техническими трудностями при записи детей в школы. В этом году родители, столкнувшиеся с некорректной работой системы онлайн-записи, направили в прокуратуру Екатеринбурга около 400 обращений. Часть из них не смогли подать заявления из-за сбоя работы сайта, другие из-за сбоя попали в конец очереди. После многочисленных жалоб в мэрии приняли решение зачислить в школы гораздо больше детей, чем планировалось.

О проблемах с количеством мест в школах Екатеринбурга — в материале «Первоклассники превысили план»