Менеджеров «Донлома» хотят привлечь к субсидиарной ответственности на 760 млн рублей

Конкурсный управляющий ООО «Донлом» Александр Орлов обратился в Ростовский арбитражный суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц предприятия к субсидиарной ответственности. В их числе совладельцы компании: бывший депутат заксобрания региона Вячеслав Белобородов и Петр Теребов. Кроме того, в числе ответчиков бывшие руководители компании, Святослав Хитриков, Андрей Паршаков, и Дмитрий Коновалов. Владимирович. Информация об этом есть в материалах ЕФРСБ.

В заявлении сказано, что руководители предприятия заключали договоры поставок с восемью аффилированными с «Донломом» иностранными компаниями, часть из которых уже ликвидирована. При этом поставку товаров «Донлому» не оплатили - общий долг по договорам составил более 760 млн руб.

Как ранее писал „Ъ-Юг“, Вячеслава Белобородова, Андрея Паршакова и Петра Теребова хотят привлечь к субсидиарной ответственности на сумму более € 5,5 млн в рамках дела о банкротстве ООО «Донэлектросталь». Из документа следует, что незадолго до банкротства предприятия господин Белобородов, будучи генеральным директором «ДЭС», заключил контракты на поставку базового инжиниринга для оборудования своей компании с нидерландской CVS Trade BV и перечислил этому контрагенту € 5,5 млн без согласия всех акционеров. Эта сделка значительно ухудшила финансовое состояние «ДЭС», так как в этот период компания нарушала условия кредитного соглашения, заключенного с АО «НКБ-Банк» и не выплачивала проценты по кредиту. При этом, как следует из документа, оборудование на «ДЭС» не было поставлено.

Дарья Голякова