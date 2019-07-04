Власти Кузбасса назвали передачу сельхозземель угольщикам «сложным трудом»

Вице-губернатор Кемеровской области по промышленности, транспорту и экологии Андрей Панов объяснил, зачем региональные власти переводят земли из сельскохозяйственной категории в промышленную. По словам чиновника, «ничего плохого в этой работе нет», а власти не видят в этом «невосполнимых потерь для сельского хозяйства».

«Работа по переводу земельных участков из одной категории в другую — это сложный труд, большой процесс, который подразумевает совместную работу госорганов, местного самоуправления и федеральных служб»,— заявил Андрей Панов на пресс-конференции, созванной из-за «негативных высказываний в открытых источниках» о переводе земель.

Чиновник отметил, что почти все случаи изменения категории земель — это «не фактическая передача промышленным компаниям участков земель, на которых вчера колосилась рожь», а юридический вопрос, связанный с наведением порядка. Промышленные компании много лет пользовались этими землями, приобретя их или взяв в аренду, говорит чиновник: «В любом случае земля много лет не используется для посадки сельхозкультур и выпаса скота. При этом по факту она считается сельскохозяйственной».

Вице-губернатор пояснил, что налог с сельхозземель ниже, чем за промышленные: ставки составляют 0,3% и 1,5% от кадастровой стоимости соответственно. При этом кадастровая стоимость земли под промышленность в разы выше, обратил внимание Андрей Панов, поэтому с весны прошлого года кузбасские власти начали «серьезно заниматься вопросами переводов земли». «Если появилась информация, что произошел перевод сельхозземли в другую категорию, не обязательно там появится завод или отвал разреза — там могут строить областную дорогу, муниципальную ЛЭП, вышку для сотовой связи и так далее»,— сказал замгубернатора.

На прошлой неделе глава Кузбасса Сергей Цивилев подписал пять постановлений о переводе около 25 га из земель сельхозназначения в земли промышленности «в целях недропользования, размещения отвалов, строительства железнодорожной линии, добычи строительного камня». Территории в Беловском и Прокопьевском районах отойдут «Кузбассразрезуголь» и «СДС-уголь», а также ООО «Стройинвесткузбасс», занимающимся добычей строительного камня.

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Юрий Зуев