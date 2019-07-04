В правительстве Воронежской области усложнили порядок выплаты премий

Воронежский губернатор Александр Гусев подписал постановление о внесении изменений в положение о порядке выплаты премий региональным чиновникам. Как сообщает DeFacto со ссылкой на опубликованное постановление, основным показателем для премирования станет реализация стратегии социально-экономического развития Воронежской области до 2035 года, а также результаты деятельности, «достигнутые путем своевременного и качественного выполнения работ по основным направлениям деятельности». Кроме того, будут учитываться соблюдение планов мероприятий, своевременность выполнения поручений губернатора и отсутствие жалоб при осуществлении служебной деятельности. Премия гражданским служащим будет назначаться за своевременное и качественное выполнение обязанностей, своевременность выполнения поручений и планов мероприятий правительства. Будет учитываться личный вклад отдельного служащего в общие результаты работы.

В правительстве области пояснили, что изменения внесены для «соотнесения воронежской практики с принципами современного госуправления, нацеленного в первую очередь на социально-экономическое развитие региона»: «При этом речь идет еще и о большей открытости власти и об объективной мотивации каждого сотрудника. Во-первых, вопросы премирования теперь рассматривает специальная межведомственная комиссия, то есть решения принимаются коллегиально. Во-вторых, обоснования по выплате премий сейчас исходят от начальников отделов ведомств. А уже далее они передают их своим руководителям, которые имеют возможность вынести их на рассмотрение комиссии. Иными словами, во главу угла по-прежнему ставится не процесс, а результат работы по решению особо важных задач. При этом правительство Воронежской области продолжает строго соблюдать закон о госслужбе».

О скандалах с премиями в правительстве Воронежской области читайте в материале “Ъ” «Алексея Гордеева выгодно встречать».