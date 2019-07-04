На Кубани будут судить предпринимателя за гибель пассажирки такси

Белореченский межрайонный СО СКР по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело в отношении 42-летний индивидуального предпринимателя. Мужчина подозревается в оказании услуги, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшей по неосторожности смерть человека (п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ).

Как сообщили в региональном СУ СКР, с 2015 года бизнесмен оказывает услуги такси, заключив договор с одной из организаций об оказании диспетчерских услуг. 30 мая 2018 года мужчина передал в аренду свой автомобиль Daewoo Nexia 21-летнему водителю. При этом, по версии следствия, на машине были установлены колеса с зимними шинами в технически изношенном состоянии, что являлись основанием для запрета эксплуатации транспортного средства.

31 мая прошлого года арендатор корейской иномарки, двигаясь по трассе М4 «Дон» в сторону Джубги, не справился с управлением и перевернулся на машине в водосток. В результате аварии от полученных повреждений погибла пассажирка такси.

Уточняется, что оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляют сотрудники УФСБ по краю. Дело в отношении 21-летнего водителя было расследовано органами полиции и в настоящее время передано в суд.

Василий Хитрых